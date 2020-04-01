Крым приостановил автобусное пассажирское сообщение с населенными пунктами Краснодарского края. Ограничение на междугородние перевозки введено с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Пассажирское сообщение ограничено до принятия решения о возобновлении перевозок, отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса Крыма.

Крым приостановил автобусное пассажирское сообщение с населенными пунктами Краснодарского края. Ограничение на междугородние перевозки введено с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Пассажирское сообщение ограничено до принятия решения о возобновлении перевозок, отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса Крыма.Билеты на автобусы в Севастополь также не продаются. Город-герой приостановил сообщение по межрегиональным маршрутам до 14 апреля, отмечает "Интерфакс". Весь въезжающий транспорт проверяют на въезде в город.Муниципальный транспорт по маршрутам в населенных пунктах Крыма будет ходить по особому графику с 6 до 10 часов по утрам и вечером: с 17 до 21 часа. В остальное время движение будет происходить по фактическому пассажиропотоку, пояснили в государственном унитарном предприятии "Крымавтотранс".Аналогичный порядок ввела администрация Краснодарского края. Ограничение междугородных перевозок на Кубани касается также и транзитного транспорта. Прекращена продажа проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок.С 17 марта в Севастополе и Крыму из-за угрозы коронавируса COVID-19 действует режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия отменены, на неделю закрыты кафе, бассейны, салоны красоты, парки, музеи, до 1 июня ограничена работа отелей. Также запрещены прогулки на катерах и посещение лесов.Диагноз "коронавирус" поставлен пятерым севастопольцам и 16 крымчанам. Все заболевшие, кроме двух контактников, заразились во время поездок за рубеж. При этом на карантин в больницы помещены больше сотни пациентов. Еще около пяти тысяч человек на Крымском полуострове находятся под меднаблюдением на дому и в обсерваторах.По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в России заразились коронавирусной 2337 человек. Прирост за сутки составил 500 пациентов. 17 пациентов скончались от инфекции, 121 человек вылечился.Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года ВОЗ объявил пандемию. Коронавирус охватил 197 стран мира. По числу инфицирования коронавирусом лидируют США, Италия и Испания. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 800 тысяч человек. Более чем для 39 тысяч пациентов заболевание оказалось фатальным.