Правительство увеличило финансирование программ льготного автокредитования в 2 раза - с 5 миллиардов до 10,5 миллиарда руб. Льготные автокредиты помогут автодилерам, как только будут сняты карантинные ограничения.

Правительство увеличило финансирование программ льготного автокредитования в 2 раза — с 5 миллиардов до 10,5 миллиарда руб. Минпромторг предложил увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 миллиона руб. при покупке на льготный кредит. Такая программа действует много лет и периодически возобновляется, в этом случае выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета.Льготные автокредиты могут помочь автопроизводителям и автодилерам, как только будут сняты карантинные ограничения.Около 25% российских продаж всех новых автомобилей приходится на Москву и Московскую область, которые сейчас ввели жесткие карантинные ограничения. Остановлены на неделю автосборочные производства в России из-за карантина, а некоторые автозаводы давно уже не работают из-за нехватки комплектующих, которые поставляются из Европы. Среди них российские предприятия брендов Peugeot, Citroen, Volkswagen и других. Отрасль может простаивать длительное время.Поэтому автодилерам и автопроизводителям сложно оценить эффект от господдержки.Эпидемиологи отказываются давать точные прогнозы, когда закончится распространения коронавируса. Возможно, это произойдет в июне.Поэтому пока не ясно, насколько упадут доходы предприятий и будет ли сокращение доходов населения после окончания пандемии. Если доходы упадут сильно, а цены в автосалонах вырастут еще заметней, то это может повлиять на спрос.Открытия автосалонов ждут все — автодилеры и автопроизводители, как и покупатели, у которых есть сбережения и работа.В группе "Соллерс" поддержали меры, объявленные Минпромторгом, и считают их "необходимыми для выхода из кризисной ситуации, связанной с развитием эпидемии"."Что касается влияния коронавируса на наши предприятия, то сейчас мы видим риски в первую очередь в связи с введением всеобщего карантина и приостановкой розничных продаж. При этом дефицита комплектующих на заводах не наблюдается, заводские запасы полностью обеспечены компонентами. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и в случае возникновения перебоев с поставками готовы рассмотреть варианты с альтернативными поставщиками", — заявил представитель группы "Соллерс".Но госсубсидии для льготного кредитования - это только часть помощи, на которую рассчитывают российские продавцы автомобилей. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) просит поставщиков автомобилей смягчить условия – увеличить сроки платежей, снизить требования к объемам продаж, нормам затрат на обучение персонала и маркетинг. РОАД направила письмо с перечнем таких предложений на имя председателя Комитета автопроизводителей Томаса Штерцеля. В условиях карантинных ограничений автодилеры не смогут обеспечить продажи на уровне, достаточном для получения новых партий на хороших условиях, и это ухудшит положение автосалонов.Автодилеры ожидают резкого сокращения продаж и закрытия около 30% автоцентров. В начале года, когда было благополучно, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса ожидал сокращения продаж автомобилей в России в этом году более чем на 2%. Автодилеры ожидают повторения ситуации кризиса 2015 года, когда в России закрылось 1200 дилерских центров, были уволены 100 тысяч человек, а затем 3 года подряд было падение продаж. В 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,3%.