В Марий Эл разыскивают убийцу 31-летней женщины и двух ее детей - их изрезанные тела в квартире обнаружила родственница. Следователи обнародовали видео с места преступления.

В Марий Эл разыскивают убийцу 31-летней женщины и двух ее детей — их изрезанные тела в квартире обнаружила родственница, сообщает региональное управление МВД. Следователи обнародовали видео с места преступления.Трупы матери, ее 14-летнего сына и 11-летней дочери были найдены утром 31 марта в квартире на улице 107-й Бригады в Волжске. Они скончались за несколько часов до появления родственницы, по предварительной версии, были зарезаны неизвестным злоумышленником.Глава семейства проживал отдельно, его уже навестили следователи. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.