Положительный тест на коронавирус COVID-19 у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко никак не скажется на режиме работы этого стратегически важного объекта для Москвы и Московской области. Такое заявление сделала в эфире программы 60 минут специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева, находясь в фойе инфекционной больницы, которую 24 марта посетил Путин.

Положительный тест на коронавирус COVID-19 у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко никак не скажется на режиме работы этого стратегически важного объекта для Москвы и Московской области. Такое заявление сделала в эфире программы "60 минут" специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева, находясь в фойе инфекционной больницы, которую 24 марта вместе с членами правительственного оперативного штаба посетил президент Владимир Путин."Мы весь день работаем в Коммунарке, чтобы понять, насколько тяжелая ситуация здесь сложилась и какие работы проводятся, чтобы не распространить болезнь внутри самой больницы", — отметила Ольга Курлаева.Она подтвердила, что состояние главного врача больницы удовлетворительное. Денис Проценко сам написал пост в Facebook и подтвердил свою положительную реакцию на коронавирус. Он изолировался в собственном кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций."Скорее всего, Проценко сделал это для своих коллег, чтобы не сеять хаос и соблюдать режим работы", — пояснила Курлаева.По словам корреспондента, практически весь персонал больницы работает круглосуточно: как минимум 60 медсестер. Кроме того, сюда приходят медики-добровольцы. Они обеспечивают помощь всем, кто находится в красной зоне, где лежат инфицированные и подозреваемые на инфекцию. Чтобы попасть в эту зону, надо пройти через нейтральную территорию и переодеться в противочумный костюм.Ольга Курлаева подтвердила 100-процентную готовность больницы:"Медики не ждут больных, но готовы к пандемии. Подготовлены реанимационные койки, аппаратов ИВЛ хватает, все они в рабочем состоянии. А каждый из медиков призывает только к одному: "Пожалуйста, москвичи, сидите дома! Этим вы облегчите работу врачей".В заключение спецкор подчеркнула:"Проблема состоит в том, что с главным врачом больницы контактировал весь медперсонал, с которым сегодня контактировала и съемочная группа ВГТРК. Мы сейчас решаем вопрос: самоизолироваться или нет. Я на личном опыте поняла, насколько это все серьезно. Я видела эти тревожные глаза, как плакали медсестры и просили всех оставаться дома".На 31 марта в мире коронавирусом заразились свыше 800 тысяч человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали более 37,7 тысячи человек. В России общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.Прирост заболевших за сутки составил 500 пациентов. При этом 121 человек от коронавируса уже излечился.