Мировые цены на нефть близки к худшему падению за квартал, поскольку пандемия коронавируса продолжает подавлять глобальный спрос на энергоресурсы, пишет CNBC.

Мировые цены на нефть близки к худшему падению за квартал, поскольку пандемия коронавируса продолжает подавлять глобальный спрос на энергоресурсы, пишет CNBC.Кризис общественного здравоохранения привел к тому, что страны во всем мире фактически вынуждены были закрыться и многие правительства ввели строжайшие меры по ограничению свободного передвижения для сотен миллионов людей.Ограничительные меры привели к беспрецедентному шоку для спроса на рынке углеводородов, усилив давление на компании и правительства стран, которые зависят от продаж нефти.На сегодняшний день более 787 тысяч человек заболели COVID-19 по всему миру, при этом смертельных случаев было зафиксировано 37829 согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса.Во вторник утром американский базовый сорт нефти Brent торговался на уровне $23,36 за баррель, поднявшись более чем на 2,6%, в то время как цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялся на 5,8% до $21,26 за баррель.Фьючерсы на Brent в понедельник упали до самого низкого уровня за последние 18 лет, а цена нефти WTI завершила предыдущую сессию ниже отметки $20, после чего оба эталонных сорта сократили часть своих потерь в последний торговый день I квартала.На сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 65% за первые три месяца 2020 года, что ставит точку отсчета для регистрации худшего квартала за всю историю энергетического сектора до 1990 года согласно данным CNBC.Brent также демонстрирует худшие показатели за месяц, снизившись более чем на 54% только за март.Между тем, фьючерсы на WTI упали более чем на 67% в I квартале, что привело к худшим квартальным показателям с 1983 года.По мнению аналитиков Eurasia Group, потребление нефти упало как минимум на 25% по сравнению с уровнями 2019 года в 100 миллионов баррелей в день на фоне жестких ограничений на передвижение и закрытие розничных магазинов."В связи с падением спроса, но ростом предложения, после того как ОПЕК и Россия не смогли достичь соглашения о сокращении производства в начале марта, мировые запасы могут достичь максимального показателя в течение нескольких недель", — говорится в аналитической записке Eurasia Group."Даже если ОПЕК и другие производители вскоре снова начнут ограничивать свои объемы производства, переизбыток запасов из-за глобальной блокировки передвижения настолько велик, что емкости хранилищ, вероятно, достигнут своего предела к середине года", — добавили аналитики.