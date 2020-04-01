Меры поддержки бизнеса и налог на проценты по вкладам. Эти и другие темы обсуждал российский кабмин 31 марта на совещании по экономическим вопросам. Россияне должны будут заплатить налог на проценты с банковских депозитов только в 2022 году с доходов, полученных в следующем, 2021 году.

Меры поддержки бизнеса и налог на проценты по вкладам. Эти и другие темы обсуждал российский кабмин 31 марта на совещании по экономическим вопросам. Россияне должны будут заплатить налог на проценты с банковских депозитов только в 2022 году с доходов, полученных в следующем, 2021 году."Первое, в текущем 2020 году налог с таких доходов платить не надо. Второе, налог не будет распространяться на сами счета. Речь идет только о процентах доходов по ним. И третье, текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога", — раскладывает по полочкам председатель российского правительства Михаил Мишустин.Платить должны будут граждане, у которых на депозите в банке лежит 1 миллион рублей и больше. Ставка налога — 13%. Облагаться будут не сами вклады, а только процентные доходы по ним. При этом первые 60 тысяч (62,5 тысячи рублей в 2020 году)] вашего дохода налогом облагаться не будут.Михаил Мишустин отметил, что введение этого налога не связано с текущей ситуацией в экономике. Эта мера должна обеспечить экономическую стабильность в долгосрочной перспективе. Налогом будут облагаться также доходы по облигациям.Для поддержки бизнеса предусмотрен целый пакет мер: полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для микропредприятий. Для защиты тех компаний, которые оказались в сложной экономической ситуации, предусмотрен 6-месячный мораторий на банкротство и на взыскание штрафов. Для поддержки предприятий будут предоставлены государственные гарантии."Около пятисот миллиардов рублей в рамках бюджета будут предусмотрены для того, чтобы предоставлять такие государственные гарантии, подставлять плечо предприятиям, которые нуждаются в заемных средствах, тем, которым необходимо дополнительное обеспечение", — отмечает министр финансов Антон Силуанов.Поддержку компаниям, которые несут убытки от коронавируса COVID-19, окажет и налоговая."На сегодняшний день у нас приостановлены все меры взыскания в отношении среднего и малого бизнеса. Это 76% бизнеса страны. Кроме того, приостановлены меры по отраслям, которые определены правительственной комиссией. Это и туризм, авиаперевозки, физическая культура, спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги", — перечисляет отрасли для поддержки глава ФНС Даниил Егоров.Всего на борьбу с коронавирусом в России будет выделено более 1,2% ВВП. В первую очередь эти средства пойдут на поддержку здравоохранения: на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование койко-мест, закупку специальных автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования, а также на дополнительные выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с больными людьми. Еще направление поддержки — это социальная защита граждан. Семьи с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал, будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей.