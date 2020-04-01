Индекс Яндекса в Москве сейчас выше трех. Это означает, что большинство людей со всей ответственностью относятся к тому, что происходит, и сидят дома. Об этом на прямой связи из центра столицы сообщил ведущий программы 60 минут Евгений Попов.

Индекс Яндекса в Москве сейчас выше трех. Это означает, что большинство людей со всей ответственностью относятся к тому, что происходит, и сидят дома. Об этом на прямой связи из центра столицы сообщил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.В подтверждение он привел статистику дорожной ситуации. По данным департамента транспорта, на утро 31 марта в Москве автомобилей стало на 70% меньше, по сравнению с тем, что было на дорогах три недели назад. В метро пассажиропоток, в свою очередь, уменьшился на 88%.Проехав по центру столицы, ведущий констатировал, что улицы первопрестольной окончательно опустели."Одинокий Пушкин да голуби на Пушкинской площади. Кинотеатр "Россия" закрыт. Тверская и прилегающие улицы пусты. Все площадки огорожены специальной лентой, чтобы дети с родителями не ходили по ним", — отметил он.Также журналист рассказал о том, что волнует москвичей сейчас больше всего."«Всех беспокоит, как будут дальше развиваться события. В Интернете появилось очень много вбросов о QR-кодах и спецпропусках. Но ни одного официального сообщения нет. Понятно, что меры будут ужесточаться, однако об этом еще не объявлено", — подчеркнул ведущий.При этом он призвал россиян доверять только официальным источникам информации и оставаться дома.В свою очередь из центра северной столицы в эфир "60 минут" вышла корреспондент ВГТРК Салима Зариф. Она заверила, что Петербург в данный момент находится в лидерах индекса самоизоляции."Невский сейчас почти пустой, редкие прохожие в масках, никто не фотографируется на фоне Казанского собора. На канале Грибоедова нет привычных речных трамвайчиков. Закрыты все многочисленные кафе", — отметила собкор.При этом она подчеркнула, что режима тотальной самоизоляции в Санкт-Петербурге нет. Он распространяется только на тех, кто старше 65 лет. Остальным рекомендовано оставаться дома.По словам Салимы Зариф, стремительный рост заболеваемости в городе просто пугает."48 случаев в Петербурге. Такого еще не было. К примеру, вчера было только 8 случаев", — констатировала корреспондент, выразив надежду, что новые меры дадут свой эффект.Кроме того, журналист рассказала об ужесточении карантина в окрестностях Санкт-Петербурга."В Ленинградской области дежурят патрульные машины. На свои дачи люди могут проехать только по предъявлению соответствующих документов и паспорта. А несколько населенных пунктов закрыты полностью — это Волхов и Кингисепп. Готовится к закрытию Мурино", — сообщила Зариф.Она обратила внимание на то, что Мурино — это огромный конгломерат с домами-муравейниками на границе с Петербургом. И там уже зафиксировано два случая коронавируса. В связи с этим около метро открыли мобильные лаборатории, где делают тесты, и уже выстроилась огромная очередь.Всего в России число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 2337 в 73 регионах, за последние сутки скончалось 6 человек, итого число жертв болезни – 17. На сегодняшний момент в мире коронавирусом заразились более 823 тысяч человек. Выздоровели более 174 тысяч, скончались более 40 тысяч.