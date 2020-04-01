Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом и доверчивостью пожилого человека, незаметно проник в одну из комнат квартиры и похитил денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по горячим следам задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в краже денежных средств у пенсионера.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 80-летний житель столицы. Он рассказал, что к нему домой пришли неизвестные мужчины, которые представились сотрудниками социальной службы. Они стали уточнять у пенсионера нуждается ли он в какой-либо помощи, а также предлагать разные услуги, от которых пенсионер отказался. После их ухода мужчина обнаружил, что из квартиры пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом и доверчивостью пожилого человека, незаметно проник в одну из комнат квартиры и похитил денежные средства, пока его знакомый общался с пенсионером.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93