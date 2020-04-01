Премьер-министр Михаил Мишустин поручил информировать граждан о нарушениях ими карантина через СМС-сервисы и портал госуслуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил информировать граждан о нарушениях ими карантина через СМС-сервисы и портал госуслуг.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба правительства РФ.Отмечается, что с 1 апреля Минздрав будет предоставлять сведения о заболевших, людях, контактировавших с ними, а также находящихся на карантине — в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В свою очередь Минсвязь будет сообщать о случаях нарушения санитарных мер МВД, министерство здравоохранения, Роспотребнадзор.Сведения о россиянах, прилетевших из других стран, будут сообщаться в Фонд социального страхования и правительство Москвы.С 3 апреля, граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса будут получать СМС-сообщения, в случае нарушения ими карантина.31 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, или лишение свободы на срок до двух лет.Если же нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то штраф возрастает до 1-2 миллионов рублей или лишения свободы на пять лет.Если в результате погибли два человека и более, нарушителю грозит мера наказания до семи лет.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную эпидемию – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 803 тысяч человек, более 172 тысяч вылечились, более 39 тысяч скончались.В России зафиксированы 2337 случаев заболевания, из них 500 за последние сутки. 121 человек выздоровел, 17 умерло.