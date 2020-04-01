В России за сутки провели более 193 тысяч тестов на коронавирус COVID-19 - это на сто тысяч больше, чем днем ранее. Всего по стране уже сделано более полумиллиона анализов. Такой прорыв удалось совершить благодаря новому тесту, разработанному в научно-исследовательском институте Роспотребнадзора. Он показывает точный результат с первого раза и не дает ложноположительных реакций.

В России за сутки провели более 193 тысяч тестов на коронавирус COVID-19 — это на сто тысяч больше, чем днем ранее. Всего по стране уже сделано более полумиллиона анализов. Такой прорыв удалось совершить благодаря новому тесту, разработанному в научно-исследовательском институте Роспотребнадзора. Он показывает точный результат с первого раза и не дает ложноположительных реакций.Главное преимущество нового теста на коронавирус, который разработали в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в том, что анализ можно проводить носителю инфекции без проявляющихся внешних симптомов. А ведь носитель во время эпидемии — самый опасный человек. Он еще не знает, что болен, активно заражая окружающих. Новая тест-система позволит выявлять таких пациентов раньше и отправлять на карантин.Специалисты института провели нас в лабораторный комплекс, где производят реагенты для тестов. Сотрудники находятся на своих местах уже в шесть утра."В этой емкости содержится лизирующий раствор, который используется в дальнейшем для производства тест-систем, позволяющих определить ДНК, РНК COVID-19", — рассказала сотрудница лаборатории. Объем жидкости — 50 литров — этого достаточно для 75 тысяч тестов.Специалисты все считают наборами, ведь индивидуально каждому пациенту проводить тесты нерационально — получится слишком долго. Один набор позволяет проверить 55 человек.Принцип такой: сначала идет первый реактив — лизирующая жидкость, которая разрушает клетку, то есть снимает защитные барьеры с ДНК, как кожуру с картошки. Затем следующий реактив удаляет ненужную органику и уже после этого определяют, есть ли в материале COVID-19. Лизирующий раствор — только первый этап. Нужны и другие реагенты, именно поэтому все вместе называется тест-система.В производстве новые тесты получаются недорогими — 150 рублей в пересчете на один анализ — это в десять раз дешевле, чем те, которые существовали раньше. Чтобы выйти на максимальные обороты, институту требуется три-четыре недели."Сегодня мы планируем выйти на позицию в миллион определений в месяц и будем наращивать эти темпы. Они позволят решить задачи страны по тестированию и, возможно, мы сможем помогать и сопредельным государствам", — рассказал академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.Метод, который используют врачи при проведении теста, называется полимеразная цепная реакция — она занимает минимум четыре часа, зато обеспечивает гарантированный диагноз уже после первого анализа. Трижды перепроверять его не нужно. У врачей появляется чуть больше драгоценного времени, чтобы коронавирус обогнать и обезвредить.