О грядущем появлении новинки под названием "Соболь Next" разговоры идут еще с 2012 года, но сейчас, похоже, оно действительно не за горами. На дорогах Нижнего Новгорода заметили тестовый прототип полноприводного микроавтобуса, а продажи его могут стартовать уже в нынешнем году. Фотографии размещены в паблике RCI News.Предположительно, построена новинка с широким заимствованием агрегатов от новой "Газели Next", об испытаниях которой тоже уже сообщалось. Опознать модернизированный "Соболь" можно будет по новой оптике, иному капоту, другой решетке радиатора, доработанным передним крыльям и так далее.Фото: RCI NewsКакое шасси легло в основу нового "Соболя" - прежнее или доработанное, пока неизвестно.Если говорить о двигателях, то помимо бензиновых атмосферников 2,7 л Evotech претендентом на место в подкапотном пространстве "Соболя Next" должен стать и турбодизель Cummins 2,8 л китайского производства. Агрегатировать его планируется с 6-ступенчатой механикой, но позже может появиться и автомат с аналогичным числом ступеней - либо фирмы Allison, либо собственной газовской разработки.Фото: RCI NewsПри этом дизельный двигатель Cummins не является единственным вариантом: новинку могут снабдить моторами от Ярославского завода, Iveco или Peugeot-Citroen. Каким мотором оснащен тестовый прототип, не уточняется.Предположительно, в продаже полноприводная версия нового "Соболя" появится примерно в одно время с выходом на рынок модернизированной "Газели", который запланирован на конец 2020 года. Однако появлению такого микроавтобуса может предшествовать начало продаж "Соболя Next" в заднеприводной модификации.