Национальная хоккейная лига приняла решение продлить карантинные меры, связанные с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Игроки НХЛ обязаны будут находиться в самоизоляции до 15 апреля.

Национальная хоккейная лига приняла решение продлить карантинные меры, связанные с борьбой против распространения коронавирусной инфекции. Игроки НХЛ обязаны будут находиться в самоизоляции до 15 апреля.О принятом решении руководителей заокеанской лиги стало известно журналисту канадского телеканал TSN Даррену Дрегеру, о чем он не преминул сообщить в Twitter.NHL has extended teams self isolation period to April 15th.— Darren Dreger (@DarrenDreger) March 31, 2020Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что у четырех игроков НХЛ обнаружен COVID-19.