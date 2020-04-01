Обслуживание клиентов будет производиться во всех регионах присутствия Банка

С 01.04.2020 временно изменен режим обслуживания в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Обслуживание клиентов будет производиться во всех регионах присутствия Банка, но количество функционирующих офисов в некоторых населенных пунктах может быть сокращено. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания будут работать в обычном режиме.Отделения Банка, обслуживающие клиентов, будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, для сотрудников офисов будет организован сменный график работы.Узнать актуальную информацию о ближайших работающих отделениях Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно .Для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов можно воспользоваться системами УРАЛСИБ | , Мобильный банк и .Снять наличные с банковской карты Вы сможете в банкоматах, а пополнить счет - в платежных терминалах и банкоматах с функцией приема наличных, осуществляющих обслуживание в круглосуточном режиме. С адресами и графиком работы банкоматов и платежных терминалов можно ознакомиться или по телефонам:Обслуживание физических лиц 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77Обслуживание юридических лиц и ИП 8-800-700-77-16 или 8-495-723-77-00Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.