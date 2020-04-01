01.04.2020

2020-04-01 21:45:27

Общественный транспорт во Владимире станет ходить реже

С 1 апреля, общественный транспорт на муниципальных маршрутах Владимира в дневное время будет работать с увеличенными интервалами движения. Сообщили в мэрии.

В утренние и вечерние часы, когда горожане, работающие в организациях, деятельность которых не приостановлена, едут на работу и возвращаются домой, интервалы не меняются.

По данным ежедневного мониторинга, в связи с введенными ограничениями пассажиропоток на общественных маршрутах снизился в среднем на 70%, и перевозчики обоснованно заявляют, что «возят воздух».

Учитывая объективные экономические проблемы компаний-перевозчиков, глава администрации города Владимира Андрей Шохин согласовал увеличение интервалов движения, подчеркнув, что городской общественный транспорт продолжает свою работу. При этом глава обратил особое внимание на контроль за исполнением требований по дезинфекции и санитарной обработке подвижного состава.