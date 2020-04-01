Мужик застрял в кювете на сельской дороге. Пошел в село искать подмогу, чтобы вытащить автомобиль.
Один фермер согласился помочь конем. Привязали коня к машине. Фермер кричит:
- Тяни, Буян, тяни ! - тот ни с места.
Фермер опять:
- Тяни, Буцефал, тяни ! - конь ни с места.
Фермер продолжает:
- Тяни, Апорт, тяни ! - конь стоит, как вкопанный.
Фермер:
- Тяни, Сивка, тяни ! - конь без нагрузки вытягивает автомобиль из кювета.
Мужик удивленно спрашивает у фермера:
- А чего это вы коня называли разными именами ?
- Понимаете ли, - отвечает фермер - Сивка слепой. И если бы он знал, что работает один, ни за что бы не тянул.
еще анекдот!