Почти все мыслимые флагманские возможности в смартфоне за 37 000 рублей от одного из ведущих мировых производителей — возможно ли это? В Honor настаивают, что да. В этом обзоре Honor View 30 Pro разберемся во всех плюсах и минусах флагманского смартфона, бережно относящегося к пользовательскому кошельку.

Почти все мыслимые флагманские возможности в смартфоне за 37 000 рублей от одного из ведущих мировых производителей — возможно ли это? В Honor настаивают, что да. В этом обзоре Honor View 30 Pro разберемся во всех плюсах и минусах флагманского смартфона, бережно относящегося к пользовательскому кошельку.Обзор Honor View 30 Pro: дизайн, удобствоВыглядит новейший флагман бренда Honor как и положено топовому смартфону в 2020-м году: большой, почти безрамочный и с прямоугольным "фотовыступом" на задней панели, в котором размещены вспышка и три объектива. Экран плоский — на практике так удобнее, чем когда стекло загибается на краям, хотя, возможно, внешний вид получается менее эффектный. А вот задняя панель Honor View 30 Pro элегантно "стекает" к металлической раме. Благодаря этому корпус удобнее ложится в руку, несмотря на внушительные габариты: 162,7 75,8 8,8 мм. Весит смартфон 206 граммов.Цветовых варианта в официальном онлайн-магазине Honor есть два. У нас на тесте побывал смартфон в цвете "полночный черный": матовая черная рамка сочетается с глянцевым стеклом. На первый взгляд — обычный черный цвет, но под определенным углом блики в нем становятся фиолетовыми. То есть одновременно и требования сторонников консервативного дизайна соблюдены, и скучным телефон не назовешь.Второй доступный окрас — "голубой океан". Он малого того что яркий, насыщенно-синий, так еще и текстура необычная: материал одновременно и матовый, и полупрозрачный. Больше всего поверхность похожа на отшлифованный морем осколок стекла. И смотрится красиво, и заодно отпечатки пальцев становятся малозаметными.Кстати, об отпечатках. Разблокируется смартфон при помощи дактилоскопического сканера, встроенного в плоскую кнопку включения на левом ребре корпуса. Нажимать ее для разблокировки не нужно, достаточно прикосновения к датчику. И быстро, и удобно — ведь площадка сканера размещена точно там, где естественным образом оказывается большой палец, когда берешь смартфон в руку.Обзор Honor View 30 Pro: экран, звук6,57 дюйма — такова диагональ IPS-дисплея Honor View 30 Pro. То есть мало не покажется, при этом границ разумного в смысле размеров смартфон тоже не переходит — и в карман помещается, и при использовании из руки не пытается сбежать. Конечно, сторонникам компактных аппаратов он вряд ли подойдет. Но те, для кого смартфон все больше становится главным повседневным цифровым устройством, простор экрана оценят.И его качество тоже: разрешения FullHD+ вполне достаточно, увидеть отдельные пиксели невооруженным глазом невозможно, а цветопередача и яркость матрицы для технологии IPS — на максимальном уровне. Единственное "но" по сравнению с OLED-экранами — черный цвет тут не такой глубокий. На экран уже на фабрике наклеена защитная пленка, так что покупать ее и клеить самостоятельно не придется.Размещенный у верхнего края дисплея динамик — только для разговоров, стереопару с нижним он при воспроизведении музыки, видео или в играх не образует. Зато единственный мультимедийный "спикер" Honor View 30 Pro выдает громкий и четкий звук. Аналогового 3,5-мм аудиоразъема у смартфона нет, но Bluetooth поддерживает высококачественные кодеки LDAC и AAC (нет только aptX), так что хороший звук в совместимых наушниках гарантирован.Обзор Honor View 30 Pro: камераПожалуй, это важнейший раздел обзора — ведь фотовозможности являются главным козырем Honor View 30 Pro, аппарат получил 122 балла в тесте DxOMark (133 балла за фото и 100 за видео). Можно придираться к тому, что дизайн у аппарата без изюминки, что экран не OLED, что нет стереодинамиков или аналогового аудиоразъема. Но вот к камере (особенно с учетом цены смартфона) придраться сложнее всего.Подход к ее разработке у инженеров Honor был предельно рациональный. Есть три ключевых фотомодуля — основной, телевик, сверхширокоугольник — и нет ничего лишнего, "для галочки", вроде ToF-камер или крошечных двухмегапиксельных "макро". Главный широкоугольный объектив со светосилой f/1.6 работает в связке с большим 40-мегапиксельным сенсором типоразмера 1/1.7". По умолчанию данные с четырех пикселей объединяются, чтобы формировать качественное изображение размером 10 мегапикселей даже ночью. Можно делать и сверхчеткие 40-мегапиксельные снимки — но только при достаточном освещении, да и памяти они занимают много.Вот некоторые примеры фото, сделанных на Honor View 30 Pro. Чтобы просмотреть оригинал в новой вкладке, нажмите на изображение:Телеобъектив в паре с 8-мегапиксельным сенсором обеспечивает съемку фото и видео с 3-кратным оптическим зумом. При этом 5-осевая оптическая стабилизация (она есть и на основном объективе) гарантирует четкие фото и плавные видео. Режим 5-кратного гибридного зума вполне рабочий (в том числе, при слабом свете): чтобы заметить потерю качества, нужно тщательно вглядываться в изображение. Максимально доступный цифровой зум — 30-кратный, но вряд ли такая "шпионская" съемка будет востребована у многих пользователей.Последовательно: фото сверхширокоугольным объективом, основным, зум 5х, 10x и 30х.Третий объектив — сверхширокоугольный, с 12-мегапиксельным сенсором с соотношением сторон 16:9 — в Honor решили назвать "кинообъективом". Действительно, он без проблем снимает 4K-видео, которое при таком угле обзора выглядит очень даже кинематографично. Единственный нюанс: при съемке с рук все же надежнее использовать рекомендованное в настройках разрешение 1080p. В нем стабилизация работает максимально эффективно, и видео выглядит, как будто снято с использованием стедикама. Результат съемки во время ходьбы приятно удивляет — картинка почти не дергается.Поскольку, в отличие от смартфонов некоторых именитых конкурентов, сверхширокоугольный фотомодуль Honor V30 Pro оснащен автофокусом, он прекрасно делает макроснимки (нужно только активировать специальный режим), а при видеосъемке уверенно держит объект в зоне резкости. При желании Honor View 30 Pro позволяет, не останавливая видео, менять степень зума экранным ползунком. К сожалению, результат не идеальный — при переключениях между объективами видео дергается, заметно меняется его четкость и цветопередача.На всех трех камерах доступна не только съемка 4K-видео, но и ночной режим с использованием искусственного интеллекта, и гибридный (фазовый + лазерный) автофокус. Результаты ночной съемки у Honor View 30 Pro — одни из лучших в отрасли, при этом часто камера справляется прекрасно и без активации специального ночного режима. Если его включить, теневые участки станут посветлее, а цвета — насыщеннее, многим такая картинка придется по душе.Фронтальная камера у Honor View 30 Pro сдвоенная и размещена в вытянутом вырезе в левом верхнем углу экрана. Модуль со стандартным углом обзора 32-мегапиксельный и выдает четкие снимки с правдивым балансом белого и хорошим динамическим диапазоном. Картинка с широкоугольного 8-мегапиксельного модуля не такая четкая, зато помогает без проблем уместить в кадр нескольких человек. Для селфи-камеры тоже доступен ночной режим.Обзор Honor View 30 Pro: начинка, производительностьКак и в случае с камерой, вычислительная начинка Honor View 30 Pro не уступает флагманским устройствам, даже стоящим вдвое дороже. В смартфоне использован процессор HiSilicon Kirin 990 5G — самый продвинутый на данный момент в линейке Huawei. На таком же чипе работает и 5G-версия Huawei Mate 30 Pro, он же применяется и в недавно анонсированных смартфонах линейки Huawei P40. Хотя возможность подключения к сетям 5G в России у смартфона заблокирована, остальные преимущества 5G-версии Kirin перед обычной сохранились. Это дополнительный, третий, нейросопроцессор и чуть более высокие тактовые частоты шести из восьми ядер. В рейтинге AnTuTu смартфон получает более 460 000 баллов, значимо уступая лишь устройствам со свежайшим чипом Qualcomm Snapdragon 865 — они набирают примерно на сто тысяч баллов больше.Памяти у Honor View 30 Pro более чем достаточно — 8 ГБ оперативной и 256 встроенной быстрого стандарта UFS 3.0. Поддержки карт microSD не предусмотрено, но при такой емкости накопителя с нехваткой места столкнутся разве что самые увлеченные съемкой видео в 4К пользователи.Одним из ключевых преимуществ современных флагманских смартфонов является быстрая зарядка, и Honor View 30 Pro тут тоже выступает вполне по-флагмански. Хотя встроенный аккумулятор довольно емкий — 4100 миллиампер-часов, хватает на 5-6 часов экранного времени — штатное скоростное зарядное устройство мощностью 40 ватт заполняет его менее, чем за час. Достаточного на большую часть дня заряда в 80% батарея достигает вообще за полчаса. Чуть больше времени потребует скоростная беспроводная зарядка — поддерживаются режимы вплоть до 27 ватт.Кстати, при покупке Honor View 30 Pro в официальном магазине можно выбрать фирменное беспроводное зарядное устройство в качестве подарка. Наконец, есть и реверсивная (обратная) беспроводная зарядка — активировав этот режим, можно заряжать аксессуары или другие смартфоны, приложив их к задней панели Honor View 30 Pro.Обзор Honor View 30 Pro: особенности программного обеспеченияКак и все уважающие себя флагманские Android-аппараты, Honor View 30 Pro работает на новейшей версии мобильной платформы Google — Android 10. Это значит, среди прочего, что на системном уровне поддерживается темное оформление (в сторонних программах тоже), и гибко настраиваются разрешения для приложений.Но из-за американских санкций Honor View 30 Pro лишен сервисов и приложений Google. Вместо них аппарат полагается на собственное программное обеспечение, в составе которого — магазин приложений и игр AppGallery. Вот как он выглядит:Поскольку там пока есть не все, многие программы приходится ставить из сторонних сторов или вручную, скачивая APK-файлы. Но единственное реально непреодолимое ограничение — невозможность использовать бесконтактные платежи через Google Pay, остальные проблемы так или иначе решаемы: либо скачиванием приложений на стороне, либо использованием альтернатив гугловским программам. Информации о конкретных процедурах (как и опытных пользователей, готовых помочь советом) на тематических форумах в рунете более чем достаточно.Важно отметить — в последние месяцы заметно расширился ассортимент приложений в AppGallery, и не только российских. Huawei активно работает с отечественными и зарубежными разработчиками, максимально облегчив им размещение ПО в своем магазине. В итоге там есть уже и Microsoft Office, и приложения-клиенты всех крупнейших банков, включая "Сбербанк", полный набор ПО "Яндекса" (и "Музыка", и "Браузер", и "Такси", и "Навигатор", и "Переводчик") и Mail.Ru ("Почта", "Облако", ВКонтакте, "Одноклассники"), популярные онлайн-кинотеатры (Okko, Megogo, ivi) и интернет-маркетплейсы (Ozon, Beru, Aliexpress), и даже приложения с госуслугами — как федеральное, так и московское. С играми ситуация чуть похуже: есть "Танки", Asphalt 9 и Fortnite, но нет пока PUBG Mobile или Minecraft.Главное, что при установке приложений на Honor View 30 Pro даже не из магазина AppGallery пользователь всегда может быть уверен: смартфон предупредит его, если в безопасности устанавливаемого ПО возникнут сомнения. Например, в моем случае система подтвердила "чистоту" загружаемых из Amazon Store Facebook и Instagram, но предупредила, что я действую на свой страх и риск, в момент установки скачанного с APKPure WhatsApp. В самом же магазине AppGallery действует четырехступенчатая защита от угроз, определяющая вредоносное ПО до того, как оно попадет в магазин.Обзор Honor View 30 Pro: выводыДа, Honor View 30 Pro — действительно флагманский смартфон, просто с гуманной ценой. Это подтверждает как одна из лучших на сегодня камер, одинаково профессионально снимающая фото и видео, так и мощность оснащенного нейросопроцессорами чипа Kirin 990. Камера избавлена от ненужных наворотов и обеспечивает главное: возможность выбрать в конкретной ситуации подходящий объектив из трех и получить качественный снимок или видео практически в любых условиях.Аппарат сочетает просторный экран и неплохую эргономику, вклад в которую вносит удобно расположенный сбоку сканер отпечатков пальцев. Использование в экране качественной IPS-матрицы вместо OLED позволило, не повредив пользовательскому опыту, заметно снизить цену устройства. А батарея, пусть номинально и не рекордно емкая, может очень быстро заполняться штатным проводным ЗУ или просто быстро — беспроводным. Что касается отсутствия гугловских приложений и сервисов, то это, конечно, не может не смущать привыкших к Google Play пользователей. Но динамика расширения ассортимента магазина AppGallery и вообще темпы развития альтернативной экосистемы сервисов внушают осторожный оптимизм.Подведем итоги обзора Honor View 30 Pro:Плюсы:- Одна из лучших на сегодня смартфонных камер- Разумная цена- Эргономичный дизайн с боковым датчиком отпечатков- Просторный экран- Мощный процессор Kirin 990Минусы:- Для установки приложений, которых нет в AppGallery, потребуются дополнительные шаги- Нельзя использовать бесконтактные платежи Google Pay- Нет стереодинамиков, слота microSD и аудиоразъемаОпубликовано на правах рекламы