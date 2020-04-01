Вулкан Вегас - это официальное онлайн-казино, в каталоге которого представлены лицензионные игровые аппараты.

Также в клубе постоянно проводятся турниры и лотереи, действуют промо-акции, бонусная программа; игроки могут попасть в Зал Славы и крутить Колесо Фортуны. Чтобы получить доступ к этим разделам и иметь возможность играть в Вулкан казино на реальные деньги, новому посетителю следует зарегистрироваться.

Особенности официального казино

В казино игрокам доступно несколько способов регистрации: через социальные сети Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, учетные записи Гугл, Меил.ру, Яндекс. Для этого нужно открыть окно "Регистрация", выбрать нужную иконку, авторизоваться на своей личной странице и разрешить клубу доступ. Такой способ регистрации занимает 10-15 секунд.

Также геймерам доступна стандартная регистрация - через электронную почту. В форме регистрации нужно ввести свой email, пароль и подтвердить, что вам уже есть 18 лет. После этого на почту придет письмо со ссылкой, по которой нужно перейти для окончания регистрации.

Авторизованным пользователям доступны несколько способов пополнения игрового счета:



через банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, Cirrus;



с помощью платежных систем МИР, Киви-кошелек, Яндекс.Деньги, Astro-Pay, ecoPayz, Neteller, Scrill, Payeer, MuchBetter, Jeton Wallet, Rapid;



смс-транзакцией с сим-карт МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2;



через интернет-банкинги "Сбербанк. Онлайн", "Альфа Банк";



с электронных кошельков Вебмани, Киви.



Минимальные суммы пополнения отличаются в зависимости от выбранного игроком способа. При выводе денег с игрового баланса нужно указывать тот способ, которым вы пополняли счет.

Игровые автоматы на деньги

В каталоге слотов представлены автоматы от Evoplay Entertainment, BetSoft, NetEnt, Novomatic, Igrosoft, Microgaming, Fugaso и других разработчиков. Список с азартными играми можно отсортировать по компаниям, популярности, выбрать подраздел "Новинки", "Карточные", "Рулетки" и прочие.

К самым популярным аппаратам относятся Book Of Dead, Dawn Of Egypt, Fire Joker, Rich Reels, Crystal Burst. Любой из слотов можно запустить сначала бесплатно - в демо-режиме. В этом случае игрок будет делать ставки онлайн-кредитами, которые ему предоставит казино.

Геймеры клуба могут играть на ПК или смартфоне через мобильную версию сайта. Также посетителям игрового зала доступны к скачиванию мобильное приложение и программа для ПК. Они позволяют пользоваться всем функционалом казино и автоматически обходить блокировку.

Играйте только в лицензионном казино Вулкан Вегас! Здесь ваши данные надежно защищены, вы сможете участвовать в турнирах, акциях, запускать самые новые слоты и многое другое. Зарегистрируйтесь и играйте на деньги круглосуточно!