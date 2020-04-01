За десять лет существования проекта Танцы со звездами на паркет выходили сотни звезд, которые осваивали различные танцевальные стили. В шоу не только конкурсанты находятся в движении, но и ведущие - в центре накала страстей порой трудно усидеть на месте.

За десять лет существования проекта "Танцы со звездами" на паркет выходили сотни звезд, которые осваивали различные танцевальные стили. В шоу не только конкурсанты находятся в движении, но и ведущие — в центре накала страстей порой трудно усидеть на месте.В новом сезоне "Танцев со звездами" одиннадцать именитых пар вновь зажгут танцпол и постараются перепрыгнуть друг друга. С самого утра и до поздней ночи участники шоу готовятся к выступлениям, оттачивают свое мастерство, четко выполняя указания своих профессиональных наставников.Посмотреть эту публикацию в Instagram