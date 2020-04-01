В правительстве России поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходной недели в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сроки самоизоляции ..

В правительстве России поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходной недели в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сроки самоизоляции нужно увеличить отдельно в каждом регионе, сообщаютНапомним, что ранее Попова выступила с инициативой увеличить количество внеплановых нерабочих дней до 14. Таким образом оно сравняется с инкубационным периодом коронавируса COVID-19, который составляет две недели.1 Апр 2020 в 7:57 PDT