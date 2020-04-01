Регионы получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард руб., заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании правительства.

Регионы получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард руб., заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании правительства."Мы предусмотрели отсрочку по расчетам субъектов РФ с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 миллиарда рублей в текущем году", — сообщил министр.Эти деньги помогут регионам пережить потерю доходов из-за коронавирусной инфекции.Правительство РФ свыше 5 лет лет выдавало регионам недорогие бюджетные кредиты для замещения дорогих банковских займов. Одновременно проводилось оздоровление региональных финансов. Эти меры помогли регионам избежать опасного роста долгового бремени.Долг регионов в 2019 году снизился до уровня 2014 года - на 93,3 миллиарда руб., подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).Общая сумма долга превышает 2 триллиона руб. согласно данным Минфина. Доля бюджетных кредитов выросла с 43% до 50%, а доля коммерческих кредитов сократилась с 29% до 20%.До объявления пандемии экономисты ожидали незначительного роста долга регионов в текущем году — на 220 миллиарда руб. (без учета Москвы).В 2019 году целом 68 регионов сократили размер долга в прошлом году, 12 регионов — увеличили, а в пяти долг не изменился. В структуре долга доля облигаций впервые с 2012 года превысила долю банковских кредитов.Регионы сохраняют превышение доходов над расходами, но размер профицита в среднем снизился более чем в 30 раз — до 15,5 миллиарда с 491,5 миллиарда руб. в 2018 году. В 2019 году выросло количество дефицитных регионов — на 17 больше, чем годом ранее.Пока во многом растущие расходы финансируются из центра — это субсидии и межбюджетные трансферты. Наибольшее финансирование отмечено по национальным проектам.