Житель Москвы провел десять суток в реанимационном отделении клиники и едва не умер из-за обычного ушиба локтя. В месте удара началось воспаление, которое сопровождалось выделением гноя, ..

Житель Москвы провел десять суток в реанимационном отделении клиники и едва не умер из-за обычного ушиба локтя. В месте удара началось воспаление, которое сопровождалось выделением гноя, сообщаетМедики диагностировали у 56-летнего пациента бурсит локтевого сустава. Они выкачали гной из локтя, однако вскоре мужчине стало хуже: у него начались сепсис и отмирание тканей. Москвича в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он провел 10 суток. Врачам удалось его спасти, однако для этого с травмированной руки пришлось удалить кожу, пересадив на ее место покров с бедра.