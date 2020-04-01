Российский рубль пережил худший квартал с момента геополитического кризиса 2014 года. Коронавирус обвалил спрос цены и спрос на сырье.

Российская валюта провела последний день месяца и квартала на мажорной ноте, однако это не помогло исправить общую картину прошедших трех месяцев.Доллар на Московской бирже стоит чуть ниже 78 руб., евро – почти 86 руб.В целом же прошедший квартал стал худшим за последние 6 лет. Причина очевидна для всех.Эпидемия коронавируса поставила крупнейшие экономики на грань рецессии, а спрос на нефть рухнул. В отдельных местах "черное золото" готовы отдавать бесплатно, а российская Urals в Европе стоит уже дешевле мазута.По итогам первых трех месяцев валюта РФ ослабла к доллару более чем на 20%, и это максимальное падение со времен геополитического кризиса в IV квартале 2014 года. На фоне подешевевшей более чем в два раза нефти рубль стал худшей по динамике валютой развивающихся рынков после бразильского реала и южноафриканского ранда, отмечает агентство Bloomberg.Впрочем, это вовсе не означает, что на рубле можно ставить крест, как и на ценах на нефть.Когда карантин будет снят, а деловая активность восстановится, спрос на топливо будет расти.Другой вопрос, что такой экономический эффект просто создаст существенный избыток предложения, который уже сейчас достиг пределов.Но, возможно, сланцевый сектор США не переживет таких цен, и многие компании просто обанкротятся. У них и так был не слишком большой денежный поток, поэтому финансировать текущую деятельность сейчас практически невозможно.Рынки, переполненные деньгами от ФРС, будут ждать любого повода, чтобы начать покупать рисковые активы. Возможно, мы увидим мощнейшее ралли, в том числе и в рубле, но пока для этого не сложились необходимые условия.