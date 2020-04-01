Яна Рудковская прокомментировала заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом. Она высказала уверенность, что это все постановка.

Яна Рудковская прокомментировала заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом. Она высказала уверенность, что это все постановка.Проблемы в казавшейся образцовой семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, по мнению наблюдательных фанатов, появились после рождения четвертого ребенка – долгожданного сына Давида. Джиган на радостях ушел в такой "отрыв", что попал в реабилитационную клинику для людей с зависимостями.Оксана Самойлова пожаловалась, что не хочет "просыпаться в этот мир", и призналась, что месяц после рождения малыша должен был стать самым счастливым, но получилось наоборот. А накануне, 31 марта, она объявила о разводе.Модель сообщила, что все десять лет брака оказались обманом со стороны Джигана, намекнув на измены рэпера, а также на его проблемы с запрещенными препаратами. Новость стала сенсацией.Однако не все поверили, что дела в семье обстоят именно так. Например, продюсер Яна Рудковская убеждена, что это все постановка. "Это все придуманный сценарий!" – заявила она.Яна уверена, что не просто так Джиган выкладывает странные посты в "Инстаграм". Якобы таким образом он пытается показать, какой он плохой, и это выглядит подозрительно.31 Мар 2020 в 4:45 PDT"Когда мужик хочет сделать что-то плохое, он точно не будет демонстрировать это на глазах у всей страны, а сделает по-тихому, чтобы, не дай бог, жена не спалила. Поэтому, зная Дениса достаточно давно, не верю, что у него настолько поехала ... Вот не верю вообще", – заявил продюсер у себя в "Телеграм".Яна Рудковская полагает, что на самом деле у Джигана негативное отношение к алкоголю и наркотикам, но ради пиара он устраивает все эти выходки. Она высказала мнение, что пара будет долго держать общественность в напряженном ожидании.10 Мар 2020 в 10:39 PDT"Теперь у них многомиллионные просмотры постов. У Оксаны добавился целый миллион подписчиков (нехило за два месяца). Каждый день начинается с ожидания: что же еще вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая еще в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки", – высказалась Рудковская.Она также подметила, что "от плохих мужиков четверых детей точно не рожают". Кроме того, по ее словам, за долгие годы совместной жизни Оксана смогла бы распознать мужа.В заключение Яна Рудковская пожелала Оксане Самойловой и Джигану " все рейтинги". В Сети многие солидарны с продюсером. Говорят, скоро Оксана Самойлова запустит собственную косметическую линейку, а у Джигана на подходе новый альбом.