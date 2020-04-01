01.04.2020

2020-04-01 21:45:23

Самоизоляция разоряет перевозчиков во Владимирской области

Основной перевозчик судогодского направления, компания "АМАКС" после 2 месяцев работы полностью остановил свою деятельность. В руководстве заявляют -мера вынужденная.

Стоят как на витрине. Новенькие 6 "пазиков" среднего класса основного перевозчика Судогды "АМАКС" с сегодняшнего дня простаивают . Компания свернула деятельность на неопределенный срок. Причина- пандемия коронавируса. Пассажиропоток на этом направлении, который еще неделю назад составлял 800 человек в день, резко упал. Теперь люди вынуждены пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. По словам механика , техника - в идеальном состоянии и готова к работе в любую минуту

Валерий Гусев, механик:

- Не выходит на линию из за того, что пока нет указаний руководства, поэтому техника пока стоит исправная и в любой момент может выйти на линию))

Руководство компании-перевозчика , обслуживающий маршрут Владимир-Судогда с с февраля ждет от департамента транспорта и дорожного хозяйства экстренных мер для нормализации пассажиропотока. Просят разобраться и с нелегалами. Заместитель генерального директора компании Максим Володин говорит, что предупреждал департамент транспорта о возможном развитии событий. По его словам , без господдержки предприятие не выдержит.

Максим Володин, заместитель генерального директора компании "АМАКС":

- Хочется сказать власти: ребят, у вас через несколько дней будет транспортный коллапс, как я уже сказал, просто так получилось что я первый, то есть я не готов работать минус 75 тысяч в день.

Напомним, после реформ обладминистрации прежний перевозчик «БигАвтоТранс» прекратил работу на южном направлении. Бигановские автобусы , согласно реестру, оказались слишком большими, а вот средний класс "амаксовских" пазиков пришелся ко двору. Специалисты отрасли уже тогда начали предрекать области транспортный коллапс. И позицию Амакса в этом случае не поддерживают.

Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта:

- Такие компании как Амакс появляются на рынке периодически. Компании, которые готовы срубить сладкое, хотят чтобы для них создали эксклюзивные условия работы на рынке и пи первой трудности бросающие население особенно в этой тяжелой ситуации, хочу отметить, что предприятия входящие в ассоциацию, предприятия автотранспорта готовы в этой сложной ситуации подключится к этой проблеме и решить проблему доставки жителей Судогды во Владимир и обратно ))

Почему вместо конструктивной работы на рынке пассажироперевозок- срывы и ультиматумы? Когда основную отрасль перестанет лихорадить. Официальный запрос "Вестей" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации области пока остался без ответа

Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Вести Владимир