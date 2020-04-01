Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна находится на пике заболеваемости. При этом глава государства считает, что в республике в сотни раз больше смертей от других болезней, а люди сконцентрировались на коронавирусе COVID-19.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна находится на пике заболеваемости. При этом глава государства считает, что в республике в сотни раз больше смертей от других болезней, а люди сконцентрировались на коронавирусе COVID-19.Ранее стало известно о первой смерти в Белоруссии человека с подтвержденным заболеванием. По словам Лукашенко, у мужчины были и другие сопутствующие заболевания. Президент отметил, что супруга умершего здорова, дочка тоже, а "он, бедолага, не выдержал".Александр Григорьевич раскритиковал массовую изоляцию. По его словам, запирать людей в этих "тухлых квартирах" — не метод. Кроме того, Лукашенко считает, что при коронавирусе нужно не сидеть дома, а выходить на улицу, дышать свежим воздухом, проветривать помещение.Белорусский президент отметил, что не делал тест на COVID-19. Кроме того, он не знает, пережил ли этот вирус на ногах или нет, сообщает БелТА.Александр Лукашенко считает, что в Белоруссии принимаются все необходимые меры для снижения угрозы распространения коронавируса. Приезжающие из-за границы помещаются на карантин, отслеживаются все контакты заразившихся. При этом Лукашенко признался: "Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз".Минздрав Белоруссии не сразу подтвердил первый случай смерти в стране от коронавируса. Накануне ведущие белорусские СМИ написали, что власти государства замалчивают реальную статистику заболевших. Минздрав страны перестал сообщать о количестве людей, столкнувшихся с коронавирусом, сообщает TUT.BY.По данным белорусских СМИ, большое количество больных пневмонией зафиксировано в Витебске. Больницы города заполнены людьми. Лукашенко считает, что данный регион отличается по климату от других, потому и может быть проблемным. Белорусский президент направил в Витебскую область главу Минздрава Владимира Караника.Ранее Александр Лукашенко говорил, что эффективное лекарство от коронавируса — трактор, работа, баня и алкоголь. Кроме того, по его мнению, хорошо инфекции противостоит "холодильник" — хоккейная площадка.