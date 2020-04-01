До конца дня в США может вылететь российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До конца дня в США может вылететь российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя главы государства, техническое согласование и подготовка к отправке воздушного судна осуществлялись в течение дня, 31 марта. Накануне Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп обсудили по телефону вопросы по борьбе с коронавирусом COVID-19. Во время разговора шла речь о помощи США на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации, сообщает "Интерфакс". Россия предложила медицинскую технику и средства защиты.Дмитрий Песков отметил, что в процессе согласования деталей реализации договоренности о помощи, некоторые представители американской стороны не способствовали оперативному решению технических вопросов.Пресс-секретарь главы государства отметил, что российская сторона, в случае чего, ожидает взаимной помощи и от США, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты.Дмитрий Песков также рассказал об аналогичном взаимодействии с Китаем.В настоящее время США являются лидером по количеству заболевших коронавирусом. В общей сложности в стране выявлено почти 175 тысяч носителей инфекции.