01.04.2020

2020-04-01 21:45:32

Семья владимирцев Сушковых родилась на фронте

На фотографиях они всегда вдвоем... Анна и Тихон Сушковы. Познакомились они на Ленинградском фронте в 1942 году.

19-летняя медсестра Анна с первого дня войны работала в прифронтовом госпитале . Гвардии лейтенант Тихон Сушков служил связистом в 53-ей отдельной стрелковой бригаде. Войска Невской оперативной группы Ленинградского и правого крыла Волховского фронтов развернули наступление на Синявинском направлении. Противник упорно сопротивлялся. Ожесточенные бои развернулись в районе Мгинских болот. Тихон Сушков сорок дней не уходил с передовой. Обеспечивал связь комбрига с батальонами. Когда во взводе осталось несколько человек, лейтенант под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника выходил на линию, находил и устранял обрывы кабеля. В одном таких боев ему пришлось буквально зубами соединять провода, чтобы обеспечить связь. Был тяжело ранен. За проявленное мужество Тихона Сушкова в 43-м представили к Ордену Красной Звезды. Но награда затерялась . Спустя 27 лет ее обнаружили грибники, когда когда провалились в забытый дзот.

Алиса Аксенова , Герой труда России:

- В этом дзоте прекрасно сохранился сейф. Который они вскрыли . А в сейфе среди прочих документов . Конечно время сказалось , но они были читабельны. Лежит наградной лист на Тихона Степановича Сушкова.

Главной наградой за тот бой для Тихона Сушкова стала жизнь. Его спасла 19- летняя медсестра Анна. Хрупкая девушка на себе вынесла его с поля сражения.

Людмила Сушкова, дочь фронтовиков Тихона Степановича и Анны Васильевны Сушкова:

- Она его нашла там , те кто мертвые-мертвые видит , что это вроде бы живой. Она его на себя и ползком там его по полю тащила до машины. Потом его загрузили в машину и они поехали. И он там оказался она там сидит в этом кузове. И он тут рядом лежит и он постоянно , то придет в себя и опять потеряет сознание.

Всю дорогу до госпиталя медсестра Анна старалась поддерживать раненого. Чтобы тот был в сознании.

- Она ему говорит. Ну что ты такой молодой, а все теряешь сознание. Тебе еще жить да жить!

- Он успел ей сказать : Подожди! Я тебе женюсь!

Тяжелое ранение в руку обернулось для лейтенанта Сушкова гангреной. Речь даже шла об ампутации руки. Более пяти месяцев военные врачи боролись за его жизнь.

Людмила Сушкова, дочь фронтовиков Сушковых:

- И главному хирургу, который сказал не будем отрезать, давайте руку ему спасем . Ему папа тоже сказал : Подождите , я еще в вашем госпитале еще и женюсь! Ну так оно и произошло в 43 году. Они поженились на войне, на фронте.

Рука об руку Сушковы прошли всю войну. Волховский, 3-ий Прибалтийский, 4 Украинский фронт. Она в госпитале, он в армии. Завершили на Дальнем Востоке Анна Васильевна начинала войну рядовым, а завершила как и муж старшим лейтенантом. Анна Сушкова награждена орденами «Отечественной войны 2-й степени» и Красной Звезды. Тихон Степанович Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденами Красной Звезды. После войны Сушковы приехали во Владимир. Тихон Степанович стал председателем облисполкома. Современный областной центр можно сказать возводился при нем. Строительство концертных залов, театров и кинозалы, дворцов культуры его идея. В мирной жизни Анна Васильевна всегда была в тени мужа. Занималась семьей, воспитанием детей. И все время работала. Профессии медсестры она оказалась верна до конца. Заботливые и теплые руки Анны Васильевны спасали людей и в мирное время. Вместе Сушковы прожили долгих счастливых 55 лет.

Вера Куликова, Александр Чернышев.Вести-Владимир.