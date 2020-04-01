Спортивный арбитражный суд в начале июля 2020 года рассмотрит дело Российского антидопингового агентства. Об этом сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Спортивный арбитражный суд в начале июля 2020 года рассмотрит дело Российского антидопингового агентства. Об этом сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков."ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу РУСАДА и WADA состоятся на неделе, начинающейся с 6 июля. ПКР и российские паралимпийцы выступят на них третьими лицами", – цитирует Рожкова ТАСС.Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства лишил РУСАДА статуса соответствия из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории. Если в CAS вина российской организации будет доказана, Россию на четыре года отстранят от Олимпийских игр и чемпионатов мира.