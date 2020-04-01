Московские власти решают, как контролировать самоизоляцию горожан. Среди вариантов - использовать камеры видеонаблюдения, данные геолокации или информацию о банковских транзакциях.

Московские власти решают, как контролировать самоизоляцию горожан. Среди вариантов — использовать камеры видеонаблюдения, данные геолокации или информацию о банковских транзакциях.Сразу после введения в Москве режима всеобщей самоизоляции мэр столицы заявил – меньше чем за неделю будут готово всё необходимое оборудование для контроля за перемещением граждан. Но, как и для других стран, для России это опыт новый, как и опыт борьбы с коронавирусом, а значит, и для обкатки системы может потребоваться время."Нужно как-то будет работать с базами данных фотографий, чтобы определять конкретных нарушителей. Видеокамер по Москве много, поэтому вполне возможно", — считает Алексей Раевский, эксперт по кибербезопасности.Но уже на начальном этапе камеры смогут выдавать так называемую обезличенную статистику – то есть, можно будет отследить районы и дворы, где поток жителей не сократился. Дальше в работу включаются аналитики. Кроме того, в базы данных можно будет загружать фотографии заболевших. В случае нарушения карантинного режима они легко будут вычисляться из толпы.Есть вероятность использования и сотовых данных. При наличии информации о конкретном больном или пациенте под наблюдением за его перемещением можно наблюдать с помощью геолокации его же телефона. Также с помощью этой функции можно анализировать и прогнозировать перемещения людей, предотвращая их массовое скопление. Однако перед введением такой системы отслеживания специалистам предстоит отработать все нюансы.Но надо понимать, что телефон можно оставить дома, и тогда трудно будет определить нахождение. Во-вторых, прописка может быть одной, а место проживания — другим.При этом в мэрии Москвы в очередной раз призвали: пациентам, проходящим лечение на дому, нет необходимости куда-либо перемещаться. Все необходимые препараты им будут доставляться на дом. Более того, каждый такой пациент должен отчитываться о своей геолокации сам. И таких уже несколько сотен.Но предоставить контроль только технике, разумеется, не получится. Да и ни к чему. На улицах и Москвы, и других городов, где уже введен режим самоизоляции, регулярно дежурят сотрудники МВД и Росгвардии. Первостепенная задача – выявлять тех, кто вышел из дома без острой необходимости, и сопроводить обратно к месту самоизоляции. И никаких индийских сценариев – всё в рамках законодательства.Тем временем, вслед за столичным регионом режим самоизоляции объявляют и другие субъекты. Меньше чем за сутки уже в трех десятках областей жителям запрещено покидать квартиры и дома, за исключением походов в продуктовый магазин, аптеку, к мусорным бакам и прогулок с собаками. Сейчас сидеть дома — один из самых действенных методов борьбы с распространением вируса по стране.