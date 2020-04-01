Ученые из инновационного центра Сколково предлагают уничтожать вирусы, бактерии и грибки водой, обработанной холодной плазмой. Авторы разработки предполагают, что их идея поможет в борьбе и с новым коронавирусом.

Ученые из Сколково изобрели установку, которая производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц. Он поступает в обычную воду, после чего она приобретает особые свойства. Вода, которую назвали Магнарил, нарушает жизнедеятельность патогенов за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты. Активные частицы повреждают клеточные мембраны патогенной микрофлоры и оболочки вирусов.Такой водой можно обрабатывать медицинские маски и различные поверхности. Кроме того, ее можно распылять в воздухе. Авторы идеи подчеркивают, что, в отличие от спиртовых растворов и хлорки, Магнарил совершенно безопасен для человека и не имеет запаха, а его стоимость составляет порядка 100 рублей за тысячу литров.Воздействие жидкости на новый коронавирус планируется проверить в ближайшее время.