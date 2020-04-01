01.04.2020

2020-04-01 21:45:27

В ближайшее время во Владимирской области ухудшится погода

Особенно это касается ближних к Московской области районов.

Сильные порывы ветра могут повредить конструкции и линии электропередач, предупреждают синоптики.

Жителям рекомендовано быть осторожными, и не выходить на улицу. А машины лучше поставить в гаражи или вдали от деревьев.