Злоумышленница пользовалась тем, что у некоторых шкафчиков в раздевалке фитнес-клуба были неисправны запорные устройства, и похищала оттуда денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали девушку, подозреваемую в нескольких эпизодах хищения денежных средств у граждан.В полицию с заявлением обратились 2 женщины, которые сообщили, что из шкафчиков раздевалки одного из фитнес-клуба, расположенного в центре столицы, у них пропали денежные средства. Ущерб, причиненный заявительницам, составил 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Фадеева задержали подозреваемую – 23-летнюю жительницу Подмосковья.Установлено, что злоумышленница, приходя в клуб для занятий, пользовалась тем, что у некоторых шкафчиков были неисправны запорные устройства, и похищала оттуда денежные средства, которыми потом распоряжалась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60