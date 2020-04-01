Мужчина занимался подбором девушек, выдавал им заработную плату за оказанные услуги и осуществлял охрану заведения...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в организации притона для занятия проституцией.
Ранее сотрудниками полиции на Самотечной улице был выявлен массажный салон, в котором приезжими девушками оказывались услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. В отношении трех гражданок в возрасте от 19 до 27 лет были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией». Также был установлен организатор данного противоправного деяния – 34-летний москвич. Мужчина занимался подбором девушек, выдавал им заработную плату за оказанные услуги и осуществлял охрану заведения.
Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемому было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Лесной улице задержали данного гражданина.
Также была установлена причастность мужчины к другому противоправному деянию. Так, в помещении одного из массажных салонов в центре столицы он совместно с неустановленными лицами, угрожая администратору заведения предметом, схожим с пистолетом, похитил денежные средства, после чего скрылся.
По данному факту Следствием ОМВД России по Тверскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».
В настоящее время задержанный мужчина передан инициатору розыска. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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