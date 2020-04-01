Мужчина занимался подбором девушек, выдавал им заработную плату за оказанные услуги и осуществлял охрану заведения...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в организации притона для занятия проституцией.Ранее сотрудниками полиции на Самотечной улице был выявлен массажный салон, в котором приезжими девушками оказывались услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. В отношении трех гражданок в возрасте от 19 до 27 лет были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией». Также был установлен организатор данного противоправного деяния – 34-летний москвич. Мужчина занимался подбором девушек, выдавал им заработную плату за оказанные услуги и осуществлял охрану заведения.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемому было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Лесной улице задержали данного гражданина.Также была установлена причастность мужчины к другому противоправному деянию. Так, в помещении одного из массажных салонов в центре столицы он совместно с неустановленными лицами, угрожая администратору заведения предметом, схожим с пистолетом, похитил денежные средства, после чего скрылся.По данному факту Следствием ОМВД России по Тверскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В настоящее время задержанный мужчина передан инициатору розыска. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60