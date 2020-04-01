На днях известный врач Евгений Комаровский назвал состав аптечки, которая должна быть у каждого в период вирусной эпидемии. Кроме жаропонижающих и регидратирующих средств, в нее неплохо бы добавить и коньяк – не более 50 граммов, пошутил доктор. На этом фоне недавняя полемика про коньяк депутата Госдумы Натальи Поклонской и начинающего политика Сергея Шнурова выглядит совсем по-другому.

На днях известный врач Евгений Комаровский назвал состав аптечки, которая должна быть у каждого в период вирусной эпидемии. Кроме жаропонижающих и регидратирующих средств, в нее неплохо бы добавить и коньяк – не более 50 граммов, пошутил доктор. На этом фоне недавняя полемика про коньяк депутата Госдумы Натальи Поклонской и начинающего политика Сергея Шнурова выглядит совсем по-другому."В Думе не нальют вам рюмку коньяку" – в стихах разъясняла Наталья Поклонская. И сейчас это действительно так. Сухой закон в здании Госдумы действует уже несколько лет, отмечает "". Но в европейских парламентах депутатам на работе пить можно, а бельгийским законодателям даже наливают бесплатно, чтобы парламентарии в рабочее время не разбегались по соседним барам.После возвращения Крыма в Россию народные избранники посетили полуостров. В Коктебеле они обнаружили залежи раритетных коньячных спиртов, заготовленных еще в 60-е годы.С тех пор народные парламентарии озвучивали то инициативы о запрете, то о возращении крепкого алкоголя на Охотный Ряд. Предлагалось даже продавать 100 граммов только после завершения заседаний, в каникулы и строго по предъявлению депутатского удостоверения, отмечают журналисты "Ленты.ру".При этом необходимо понимать, что депутат не может в одиночку инициировать подобное предложение, его должна поддержать партия. "Единая Россиия" и ЛДПР проводят политику "сухого закона", а вот коммунисты вместе со "Справедливой Россией" придерживаются более либеральных взглядов.Год назад партии объединились и поддержали виноделов Крыма: за ними были закреплены места в сетевых магазинах. Но запасы хороших вин быстро кончились, но дорогие коньяки на советских спиртах в крепких дубовых бочках еще хранятся.Заложенные в эпоху Никиты Хрущева, они представляют собой "золотой запас" всего Крыма, однако есть риск, что их быстро распродадут, а самую ценную и раритетную часть вывезут за рубеж. Самым патриотичным местом спасения старейшего крымского коньяка, полагают журналисты, может стать буфет Госдумы.В последнее время на фоне падения продаж водки выросло употребление коньяков. Благородный напиток стали смешивать в коктейлях, его использовали при фламбировании блюд, обратили внимание на коньяк и гурманы. При этом стоимость выдержанных коньяков, например, из того же крымского Коктебеля, заметно дешевле французских.Впрочем, их появление в буфете на Охотном Ряду наверняка станет поводом для серьезных дискуссий. "Сегодня это выгодно тем, кто собирается в регионы на предстоящие осенью выборы", – пишет "Лента.ру".