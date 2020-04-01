В Москве произошел странный инцидент с участием маленького ребенка. Уточняется, что в одну из столичных больниц привезли двухлетнего мальчика в перевозбужденном состоянии. Врачи ..

В Москве произошел странный инцидент с участием маленького ребенка. Уточняется, что в одну из столичных больниц привезли двухлетнего мальчика в перевозбужденном состоянии.Врачи выяснили, что малыш находится под воздействием психотропных веществ. Мать ребенка так и не смогла внятно объяснить, что произошло. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщает .