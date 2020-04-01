Первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Пермском крае.

Первый пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончался в Пермском крае.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали власти региона.Отмечается, что 48-летний мужчина скончался вечером 31 марта в реанимационном отделении инфекционной больницы Перми. Сообщается, что у пациента были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы более 845 тысяч человек, более 176 тысяч вылечились, более 41 тысячи скончались.В России зафиксировано 2337 случаев заболевания, 500 из них за последние сутки. 121 человек выздоровел, 17 умерло.