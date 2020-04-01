В Петербурге задержали россиянку, которая нарушила режим карантина. Женщина отказалась находиться в самоизоляции после того, как у нее подтвердился коронавирус. По данным , из-за ..

В Петербурге задержали россиянку, которая нарушила режим карантина. Женщина отказалась находиться в самоизоляции после того, как у нее подтвердился коронавирус.По данным , из-за злоумышленницы еще двое человек попали в больницу на карантин. Все они контактировали с больной. Теперь данным делом будут заниматься следственные органы.