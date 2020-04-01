Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе петербургской подземки.Сообщается, что данные меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.Речь идет о станциях "Невский проспект", "Новокрестовская", "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского-2" и "Звенигородская", "Девяткино", "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".Ранее сообщалось, что с 1 апреля метрополитен Санкт-Петербурга будет работать до 22:00.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы более 846 тысяч человек, более 176 тысяч вылечились, более 41 тысячи скончались.В России зафиксировано 2337 случаев заболевания, 500 из них за последние сутки. 121 человек выздоровел, 17 умерло.