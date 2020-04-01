Житель Республики Беларусь обвиняется в хищении велосипеда.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Республики Беларусь. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Предварительным следствием установлено, что в январе текущего года обвиняемый незаконно проник на приусадебный участок, расположенный в поселке Городищи. При помощи железной арматуры, найденной на территории, фигурант сорвал навесной замок на входной двери хозяйственной постройки и похитил велосипед. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 10 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории поселка. Задержанный пояснил, что приехал из Москвы, где работал вахтовым методом на стройке, в поселок к своему знакомому. Когда у него закончились деньги, он похитил велосипед и продал его за две бутылки водки и продукты питания неизвестному лицу.Обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.