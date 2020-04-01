О своих родственниках рассказывает начальник ОНК ОМВД России по Петушинскому району Сергей Четырин.

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району подполковник полиции Сергей Четырин рассказывает о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны.В семье Сергея Четырина 2 деда воевали против фашистской Германии. Один из них - Иван Кузьмич Головацкий. Иван Кузьмич родился в 1912 году в городе Сызрань Куйбышевской (ныне Самарской) области. До призыва работал на фабрике в городе Петушки.Во время войны служил в 312-м армейском инженерном батальоне 43-й армии. В жестоком бою 29 марта 1942 года был тяжело ранен и на следующий день умер в медсанбате 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Похоронен в братской могиле в селе Извольск Износковского района Калужской области.Второй дед, по отцовской линии, Федор Архипович Четырин родился в 1902 году. В октябре 1941 года он попал в плен. После войны работал на фабрике «Катушка» в Петушках. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов» и юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне».Дядя матери, Николай Иванович Усков, воевал на Западном, Волховском, третьем Белорусском фронтах, был тяжело ранен. За боевые заслуги он был награжден Орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова и многими другими наградами. В мирной жизни Николай Иванович поднимал народное хозяйство, принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Умер в возрасте 86 лет.Я помню. Я горжусь. Служу России!