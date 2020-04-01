Входящая в топливное предприятие Росатома ТВЭЛ компания Русатом – Аддитивные Технологии (РусАТ) изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких. В компании готовы начать печать образцов на 3D-принтерах. Потребность в таких компонентах сильно возросла на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких. В компании готовы начать печать образцов на 3D-принтерах. Потребность в таких компонентах сильно возросла на фоне распространения коронавирусной инфекции.Компания "РусАТ" намерена ежедневно производить около 300 клапанов. Для изготовления применяется биосовместимый полимер, дополнительной обработки не требуется.Совместно с клапанами Вентури применяются аэрозольные маски для дозированной оксигенотерапии. Разработка "Росатома" обеспечивает пониженные концентрации подаваемого кислорода и рассчитана на использование в течение нескольких часов. После этого требуется заменить изделие.Иными словами, клапаны – это расходный материал, но многие страны столкнулись с их дефицитом в связи с пандемией коронавируса. Решить проблему поможет 3D-печать.Предприятия отечественной атомной отрасли мобилизуют силы для борьбы с коронавирусом, отметил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. По его словам, все входящие в госкорпорацию компании, которые специализируются на медицинской тематике и оборудовании, ищут возможности для быстрой переориентации на выпуск материалов, необходимых для борьбы с COVID-19."Мы направили информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС России, Минобороны России и Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время", – приводит слова Лихачева пресс-служба "ТВЭЛ".В свою очередь гендиректор "РусАТ" Михаил Турундаев отметил, что возглавляемая им компания изучила возможности для печати клапанов для аппаратов искусственой вентиляции легких, изготовила опытные образцы и готова наладить их серийное производство и поставки в медицинские учреждения. Кроме того, на 3D-принтерах можно печатать респираторы, дыхательные маски и другую необходимые для борьбы с коронавирусом изделия.Напомним, что деятельность компании "РусАТ" сосредоточена на технологиях трехмерной печати. На предприятии производят 3D-принтеры и компоненты, материалы и металлические порошки, разрабатывают программное обеспечение для аддитивных систем, а также выполняют услуги по 3D-печати.