С коронавирусом в России идет борьба по всем фронтам. Важное открытие сделали ученые инновационного центра Сколково.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2020-v-rossii-nashli-vozmozhnost-borby-s-koronavirusom.html" target="_blank">В России нашли возможность борьбы с коронавирусом</a> - С коронавирусом в России идет борьба по всем фронтам. Важное открытие сделали ученые инновационного центра Сколково.
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2020-v-rossii-nashli-vozmozhnost-borby-s-koronavirusom.html]В России нашли возможность борьбы с коронавирусом[/url] - С коронавирусом в России идет борьба по всем фронтам. Важное открытие сделали ученые инновационного центра Сколково.