∎Дилерский центр под названием Ganza Sevel в аргентинском Буэнос-Айресе простоял закрытым три десятка лет. Не так давно участок земли, на котором находится здание, отошел новому владельцу, и тот обнаружил в здании настоящие раритетные сокровища.

Дилерский центр под названием Ganza Sevel в аргентинском Буэнос-Айресе простоял закрытым три десятка лет. Не так давно участок земли, на котором находится здание, отошел новому владельцу, и тот обнаружил в здании настоящие раритетные сокровища.Обнаруженные практически новыми автомобили из 90-х, очевидно, представляют собой часть складских запасов, которыми дилер располагал на момент закрытия. В основном это машины марок Alfa Romeo, Fiat и Peugeot. Найдены были, к примеру, Fiat Tipo, Duna, Uno, Tempra и Ducato, Alfa Romeo 33 Pininfarina, Alfa Romeo 133 и Peugeot 405.Фото: instagram.com/kaskotecalcosНынешний владелец здания, по данным Autoblog Argentina, особого пиетета к автомобильным раритетам не питает, поэтому рассчитывает их продать. Изображения находок были опубликованы как раз компанией, которая занимается их продажей - одним из местных крупных продавцов подержанных автомобилей.Фото: instagram.com/kaskotecalcosПравда, цены пока не объявлены. Предположительно, у автомобилей имеются определенные проблемы с документами, поэтому на каких условиях их будут продавать, неизвестно. Зато уже утверждается, что все найденные машины имеют нулевой пробег.Тем не менее, вряд ли распродажа позволит новому владельцу серьезно обогатиться: практически вся найденная коллекция состоит из относительно недорогих и массовых машин конца прошлого века.