Доктор медицинских наук и ведущая программы О самом главном Татьяна Шаповаленко ответила на вопрос о том, надо ли в условиях карантина заклеивать вентиляцию в многоквартирных домах, стоит ли сейчас делать прививки и использовать для профилактики оксолинку.

В условиях, когда подавляющее большинство москвичей и жителей других регионов находится на вынужденном карантине из-за угрозы распространения нового коронавируса, ведущий Владимир Соловьев и главврач столичной клинической больницы МЕДСИ, доктор медицинских наук и ведущая программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Татьяна Шаповаленко посоветовали людям сделать для своей безопасности хоть что-то самим.В частности, если кто-то не смог приобрести медицинские маски, Соловьев посоветовал сделать их своими руками – из марли и вафельного полотенца.Шаповаленко, со своей стороны, ответила на вопрос слушателя интернет-программы "Спасибо, доктор" о системе вентиляции в многоквартирных домах.Позвонивший в студию мужчина спросил: какой смысл в домашней самоизоляции, если все равно у всех жильцов многоквартирных домов вытяжки "все разносят", а сотрудники служб ЖКХ на обращения не реагируют?На это Шаповаленко ответила, что они в больнице вентиляцию заклеивают скотчем сами, своими руками, а проветривают помещения через форточки.Врач также добавила, что у служб ЖКХ сейчас огромное количество других проблем, и какие-то вопросы люди могут решить самостоятельно.При этом люди в комментариях к программе отмечали, что есть разные типы систем вентиляции, и далеко не в каждом случае необходимо ее заклеивать, поскольку через некоторые воздух поступает с улицы.Кроме того, медик ответила на вопрос, помогает ли в ситуации с пандемией коронавируса "оксолинка" или какая-то другая мазь?Шаповаленко ответила, что никакие мази в нос использовать лучше не надо, поскольку они нарушают микрофлору.Она также предостерегла от того, чтобы сейчас, в условиях пандемии, делать прививки от гриппа или от пневмококка, и рассказала, почему не объявлялся карантин, когда были эпидемии гриппа.Еще один вопрос касался того, как живущим в Москве детям навещать живущих в Подмосковье пожилых родителей, чтобы доставить им лекарства или продукты, если запретят передвижение за пределами горда или даже района?Соловьев ответил, что "гуманитарные маршруты" запрещать не будут, но Шаповаленко все-таки посоветовала позвонить участковому врачу и полицейскому заранее, чтобы предупредить о такой ситуации.Кроме того, медик напомнила, что пожилые люди – в зоне особого риска, поэтому привезенные им продукты, лекарства или товары надо оставлять у двери.Они же должны забирать их в медицинских перчатках и обязательно промывать пакеты и упаковки под проточной водой и желательно с мылом.