В первую очередь они уделяют внимание очистке тротуаров и остановок общественного транспорта

31 марта на город Владимир обрушился сильный снегопад, из-за которого уже второй день подряд сотрудники ЦУГДа вновь переключились на уборку снега. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Владимира.Ещё несколько дней назад улицы города очищали от зимней глязи, а уже сейчас на очистку от снега ежедневно выходят 46 машин и более 80 рабочих. В первую очередь они уделяют внимание очистке тротуаров и остановок общественного транспорта.