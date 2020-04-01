В часы пик, утром и вечером интервал движения не поменяется

Из-за введения во Владимирской области режима всеобщей самоизоляции в областном центре меняется график движения общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Владимира.С 1 апреля 2020 года автобусы и троллейбусы в дневное время будут ездить с увеличенными интервалами движения. В часы пик, утром и вечером интервал движения не поменяется.По данным городской администрации, из-за пандемии коронавируса во владимирском общественном транспорте стало на 70% меньше пассажиров. Дополнительную информацию можно получить в городском отделе транспорта и связи по телефонам: 53-31-35, 45-02-54.