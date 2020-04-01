Он умер уже после тушения горевшего здания

В ночь с 29 на 30 марта при тушении пожара в деревне Орловка Владимирской области погиб сотрудник МЧС. Следственный комитет займётся проверкой происшествия.По информации ведомства, в деревне горели два дачных дома, в которых не было хозяев. Пожарных вызвали местные жители, переживавшие, что огонь пойдёт дальше. По словам руководителя пресс-службы управления МЧС Владимирской области Екатерины Мищенко, неизвестно, что послужило причиной смерти спасателя, ведь он погиб уже после тушения пожара.Как сообщили корреспондентам Зебра ТВ в региональном СледКоме, на место трагедии уже выезжали следователи и криминалисты, которые провели детальный осмотр, и в ближайшее время будут выяснять причины произошедшего.