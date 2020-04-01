Итого - 3

Согласно данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф» во Владимирской области появился ещё один человек, заражённый коронавирусом. Итого в графе тех, у кого выявлен COVID-19 – 3, умер – 1.Пока не поступало никаких официальных данных от регионального управления Роспотребнадзора или властей, однако можно предположить, что новый инфицированный – из Коврова. Там у двоих местных жителей – врача и пациента ЦГБ, контактировавшими с умершим от коронавируса 48-летним мужчиной, вчера . Их кровь отправили на повторное исследование в Москву, итоги которого должны быть известны сегодня.Напомним, в Коврове 27 марта в местной ЦГБ скончался 48-летний пациент. Изначально ему поставили диагноз – пневмония, но позднее анализы и вскрытие показали, что Так как он лежал в общей палате отделения пульмонологии, за инкубационный период погибший . Все они сейчас находятся под наблюдением медиков, состояние оценивается как удовлетворительное.