За сегодняшний день прибавилось трое

1 апреля во Владимирской области обнаружились ещё двое людей, заразившихся коронавирусом. Они оба из Петушинского района, .До сегодняшнего утра заболевших коронавирусной инфекцией в регионе было двое – умерший пациент в Коврове и житель Владимира. По состоянию на 11.00 30 марта в регионе , а уже спустя час пришли положительные анализы ещё двоих. Все они – из Петушинского района.Все трое новых заражённых находятся под пристальным вниманием медиков. Состояние одного оценивается как тяжелое, двух остальных – удовлетворительноле.Таким образом, в регионе 5 человек, заражённых COVID-19:1– ;1 –;3 – в Петушинском районе.