Владимир Путин регулярно сдаёт анализы на коронавирус и вообще следит за своим здоровьем. Равно как и Сергей Собянин. Комментарии, которые пришлось дать Кремлю и московской мэрии в связи с новостями о положительном тесте на COVID-19 у Дениса Проценко.

Владимир Путин регулярно сдаёт анализы на коронавирус и вообще следит за своим здоровьем. Равно как и Сергей Собянин. Комментарии, которые пришлось дать Кремлю и московской мэрии в связи с новостями о положительном тесте на COVID-19 у Дениса Проценко. Главного врача больницы в Коммунарке, где на минувшей неделе побывали и президент России, и столичный градоначальник. Беспокоиться об их самочувствии повода, как выяснилось, нет. Да и сам медик уже сообщил, что чувствует себя нормально. Он принял все необходимые меры.Хотя поддержка ему, безусловно, не помешает. И уж в ней-то недостатка не наблюдается, ведь имя Проценко, наравне с именами его коллег, сейчас ассоциируется у большинства россиян с настоящим героизмом.Даже получив положительный тест на коронавирус, Денис Проценко остается на рабочем месте. В своем Фейсбуке, где все последние дни он публикует ежедневную хронику битвы Москвы с коронавирусом, главный врач больницы в Коммунарке теперь рассказывает и о своем состоянии тоже."Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на COVID-19, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", — написал на своей странице Денис Проценко.Месяц – точнее, ровно 31 день, как в сороковую больницу привозят пациентов с подозрением на коронавирус, Денис Проценко работает фактически без выходных. В ситуации постоянной опасности тесты доктора проходят регулярно.О том, что врачи в условиях мировой коронавирусной пандемии находятся едва ли не в главной группе риска, первыми заговорили в Китае. В Ухане на пике эпидемии положительными были тесты сразу 1700 докторов и медсестер. Причем состояние каждого десятого оценивалось как крайне тяжелое или даже критическое: глава одного из городских госпиталей Лю Чжимин скончался в середине февраля. Десятью днями ранее не стало Ли Вэньляна, которого коллеги считают первым медиком, рассказавшем о распространении никому не известного на тот момент коронавируса."В период любых потрясений – будь то пандемия, война, какие-то трагические происшествия, — всегда врачи на первой линии фронта. И они первыми страдают, честно говоря. Если говорить конкретно про эту пандемию, ты мы видим, что в мире очень много врачей, которые заразились. И, к сожалению, очень много врачей, которые погибли от этой инфекции. И три дня назад мой очень близкий друг умер в Италии, это был один из ведущих итальянских и мировых кардиологов", — рассказал Симон Мацкеплишвили, кардиолог, доктор медицинских наук.Кстати, в Италии, где ситуация с распространением коронавируса стала катастрофической, по некоторым оценкам, среди всех инфицированных каждый десятый – врач или медицинский работник. В соседней Испании заражены 14% докторов. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждали: система ранней диагностики болезни именно у врачей принципиально важна для сдерживания пандемии. И Россия печальный опыт коллег учла. В каждой клинике, которая принимает сейчас заболевших, проводят специальный инструктаж для персонала. Что очень часто позволяет спасти десятки жизней."Люди должны быть очень-очень-очень тщательно обучены. То есть, это должны быть неоднократные тренинги – вплоть до автоматизма. Что не трогать поверхности, не подносить руку к лицу, переодеваться, переодеваться в предбоксниках, как снимать, как надевать. И вот это все должно быть доведено до автоматизма. И даже доведенные до автоматизма эти навыки – у нас бывают случаи, что люди заражаются", — отметил Владимир Болибок, врач-иммунолог.В больнице номер 40 города Москвы работы продолжается. Механизм приема и лечения зараженных и тех, у кого диагноз пока не подтвержден, отлажен и работает без сбоев. За работой, как и прежде, следит сам Денис Проценко – проводит консультации по видеосвязи. Только вот пожелание выздоравливать теперь звучит и в адрес него самого.