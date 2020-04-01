В 2019 году в России ввели в строй 82 миллиона кв. м жилья (+ 8,4% в годовом выражении), сообщает Росстат. В том числе сданы 43,5 миллиона кв. м жилья в многоквартирных домах (+ 0,7%) и 38,5 миллиона кв. м жилья в частных домах (+ 18,8%).

В 2019 году в России ввели в строй 82 миллиона кв. м жилья (+ 8,4% в годовом выражении), сообщает Росстат. В том числе сданы 43,5 миллиона кв. м жилья в многоквартирных домах (+ 0,7%) и 38,5 миллиона кв. м жилья в частных домах (+ 18,8%).В 2018 году запущена Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), которая позволяет в режиме реального времени отслеживать строительство многоквартирного дома — от получения разрешения на строительство до ввода дома в строй.Средний срок строительства жилого дома составляет 2-2,5 года.Национальный проект "Жилье и городская среда" предусматривает увеличение ввода жилья в строй к 2024 году до 120 миллионов кв. м, в том числе 80 миллионов кв. м сдадут в многоквартирных домах, 40 миллионов кв. м — в частных домах.